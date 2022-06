Il Napoli e Koulibaly sono più vicini

E’ Kalidou Koulibaly il vero nodo del mercato del Napoli. Un anno fa Spalletti si sarebbe fatto incatenare al campo di allenamento pur di non farlo partire, e alla fine il senegalese è rimasto. Oggi la situazione è ancora più complicata perché la scadenza del contratto è fissata al 2023 e quindi c’è anche la possibilità di perdere il leader azzurro, e prossimo capitano, a parametro zero tra dodici mesi.

Il Napoli alza l’offerta per Koulibaly

Un’eventualità da non escludere ma che se dovesse realizzarsi lo farà senza spaccature. Il giocatore sta bene a Napoli, ama la città e si sente centrale nel progetto. Indicazioni importanti per il suo futuro, ma che senza un accordo economico non basterebbero per il rinnovo. E proprio sulla possibilità di rimanere con un nuovo contratto più lungo ci sono delle novità importanti. De Laurentiis, che ha fissato un tetto salariale intorno ai 3,5 milioni di mezzo e che sta riuscendo nell’intento di abbassare il monte ingaggi, le partenze di Insigne, Malcuit, Ghoulam e Ospina, e forse quella di Mertens, taglierebbero la voce di circa 20 milioni, è pronto a fare uno sforzo per Koulibaly.

Il presidente non offrirà l’attuale stipendio da 6 milioni di euro all’anno, ma potrebbe arrivare a 5 più bonus. Un passo avanti importante che potrebbe essere la chiave per raggiungere l’accordo con l’agente Ramadani.

Il pericolo della cessione

La partita però non è ancora conclusa, come svela la Gazzetta dello Sport infatti, lo stesso procuratore è stato lasciato libero anche di valutare altri percorsi per il suo assistito, ma il Napoli lo cederà solo per un’offerta irrinunciabile, intorno ai 40 milioni. Inoltre, con la volontà del giocatore di restare in azzurro, bisognerà trovare una soluzione molto più remunerativa anche per il centrale.

Offerte di questo tipo al momento non ce ne sono, per questo la permanenza di Koulibaly è ad oggi abbastanza probabile anche in caso non si dovesse trovare l’accordo per il prolungamento. A quel punto il giocatore giocherebbe anche la prossima stagione al Maradona per poi cambiare maglia nel 2023 a parametro zero.