Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Primo big match per il Napoli campione d'Italia che sabato alle 20,45 ospita al Maradona la Lazio di Maurizio Sarri. Gli azzurri hanno già iniziato a dare spettacolo nelle prime due giornate di campionato battendo il Frosinone 3-1 e il Sassuolo 2-0. La squadra di Garcia sembra non aver perso il vizio di giocare bene e vincere, ma il primo vero test della stagione sarà contro i capitolini. Sarri è già alle soglie della crisi dopo le sconfitte con Lecce e Genoa, i biancocelesti avrebbero bisogno dell'impresa per rialzare il morale e poi utilizzare la sosta per inserire i nuovi acquisti.

Napoli-Lazio: le scelte di Garcia

Sarà il solito Napoli anche sabato al Maradona con Garcia che però riceve un' ottima notizia, Kvaratskhelia è di nuovo al cento per cento e può partire titolare. Il georgiano completerà il tridente con Osimhen, già tre gol in campionato, e Politano, favorito sul nuovo acquisto Lindstrom. Per il resto dentro tutti i titolarissimi dello Scudetto con Juan Jesus che sembra aver ormai preso il posto di Kim e Olivera favorito su Mario Rui a sinistra.

Napoli-Lazio: le scelte di Sarri

Rispetto al Genoa potrebbe cambiare qualcosa Sarri che manderà in panchina Kamada, apparso completamente fuori forma, e al suo posto inserirà Vecino con Luis Alberto e Cataldi in mediana. Con Pedro ancora ai box, non cambia il tridente Immobile-Felipe Anderson-Zaccagni. In difesa Lazzari e Marusic dovrebbero vincere la concorrenza di Hysaj e Pellegrini.

Napoli-Lazio: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Napoli-Lazio (4-3-3) Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zacagni

Napoli-Lazio in diretta tv e streaming

Il match del Maradona sarà trasmesso solamente da DAZN sul proprio sito ufficiale e sulla App, due soluzioni dedicate ai soli abbonati. Su sky sarà possibile vedere la partita al canale 214 con il doppio abbonamento.