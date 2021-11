Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per tornare a volare, la Lazio per dare una svolta al proprio campionato. Il posticipo di Serie A mette di fronte la capolista, che arriva però da due sconfitte in fila contro Inter e Spartak Mosca, e da tre gare senza vittorie se si aggiunge il pari con il Verona, e i biancocelsti, attualmente sesti reduci dalla sconfitta con la Juventus e dal successo europeo con la Lokomotiv Mosca 3-0.

Napoli-Lazio: le scelte di Spalletti

I campani arrivano al match senza alcune pedine fondamentali come Politano, Anguissa e Osimhen, mentre Spalletti dovrebbe riuscire a recuperare sia Insigne che Fabian Ruiz, assenti in Europa Leaague, Torna a disposizione anche Demme, ma non giocherà titolare, out invece Ounas ancora alle prese con un problema muscolare. Così davanti ad Ospina ci sarà la difesa titolare, in mezzo al campo Lobotka giocherà dal primo minuto, così come Zielinski e Lozano in attacco. L’unico vero dubbio da sciogliere è chi sarà il centravanti con Petagna in leggero vantaggio su Mertens, anche se non sono escluse soprese.

Napoli-Lazio: le scelte di Sarri

Scelte praticamete già fatte per Sarri e la sua Lazio. A sinistra in difesa giocherà l’ex di turno Hjsay, mentre in mediana a fare da regista ci sarà Cataldi, favorito su Lucas Leiva che tirerà il fiato. Luis Alberto dovrebbe giocare ancora dal primo minuto, già scelto il tridente offesivo che sarà composto da Immobile, Pedro e Felipe Anderson. Guarito dal Coronavirus Marusic che però non sarà ancora disponibile per la sfida con il Napoli.

Napoli-Lazio: le probabil formazioni

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinksi, Insigne; Petagna

Lazio (4-3-3) Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hjsay; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Dove vedere Napoli-Lazio in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Lazio sarà trasmessa in diretta tv e in streaming da DAZN, piattaforma che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A per i prossimi tre anni. La sfida potrà quindi essere vista sia su dispositivi mobili che in televisione sempre scaricando la App, oppure al pc sintonizzandosi sul sito ufficiale di DAZN. A commentare la gara saranno Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.