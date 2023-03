Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli sfida la Lazio al Maradona per fare un altro passo verso uno Scudetto che appare sempre più vicino. I diciotto punti di vantaggio sulle seconde sono un margine molto difficile da disperdere, ma Spalletti non vuole cali di tensione e soprattutto tiene alta l'attenzione per evitare che la Champions League, martedì ci sarà la sfida di ritorno con l'Eintracht, oscuri l'obiettivo ormai a portata di mano.

Il prossimo match sarà di quelli difficili perché la Lazio di Sarri è quarta e in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions e arriva al Maradona in buona salute con quattro risultati utili consecutivi. Un striscia di tutto rispetto che impallidisce però davanti a quella del Napoli arrivato a sette vittorie di fila.

Napoli-Lazio, le scelte di Spalletti

Poco turnover per il Napoli, Spalletti non avrà a disposizione lo squalificato Mario Rui e l'infortunato Raspadori. A completare la difesa sarà Olivera, mentre a centrocampo l'unico cambio sarà Elmas al posto di Zielinski, ancora aperto invece il ballottaggio in attacco con Politano e Lozano a giocarsi la maglia. Non riposeranno i gioielli Osimhen e Kvaratshalia con il primo che va in rete da sette gare di fila e vuole continuare a correre verso il titolo di capocannoniere della Serie A.

Napoli-Lazio, le scelte di Sarri

Ha decisamente più problemi Sarri che si presenterà di fronte all'attacco più prolifico della Serie A con la difesa da inventare. La speranza è quella di recuperare Romagnoli che potrebbe rientrare e fare coppia con Patric, altrimenti toccherà a Gila visto che Radu è infortunato e Casale squalificato. Pedro è reduce da un infortunio alla mano, con un tutore potrà essere della gara ma non è al meglio e così in attacco vicino a Immobile ci saranno Zaccagni e Felipe Anderson.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Napoli-Lazio in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona di venerdì sera tra Napoli e Lazio sarà trasmessa solamente da DAZN sul sito ufficiale oppure sulla App scaricabile anche sulle moderne Smart TV oppure sulle Fire Stick. La telecronaca sarà di Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.