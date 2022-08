Napoli-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per ritrovare al vittoria, il Lecce per cercare il primo successo in campionato. Gli azzurri dopo le sventagliate di gol con Verona e Monza hanno impattato sullo 0-0 contro la Fiorentina in un match caldo ma senza troppe emozioni. Spalletti prepara l'inserimento in squadra di Raspadori dal primo minuto mentre Ndombele e Simeone, altri grandi colpi estivi, dovrebbero partire dalla panchina. Il Lecce invece è reduce dal pari in rimonta con l'Empoli, primo punto dopo le sconfitte con Sassuolo e Inter, entrambe di misura e senza sfigurare.

Napoli-Lecce: le scelte di Spalletti

Spalletti valuta il cambio di modulo per la sfida contro il Lecce. Dal 4-3-3 si potrebbe passare al 4-2-3-1 con l'inserimento per la prima volta da titolare di Raspadori. Potrebbe essere l'unico volto nuovo, infatti è in arrivo la conferma di tutti gli altri giocatori, con Zielinski che partirà dalla panchina e il centrocampoa a due che sarà composto da Lobotka e Anguissa. Sulla destra in attacco Politano favorito su Lozano.

Napoli-Lecce: le scelte di Baroni

Il Lecce si presenterà al Maradona con l'ormai classico 4-3-3 con Banda che dovrebbe giocare a sinistra nel tridente al posto di Di Francesco, confermati Ceesay e Strefezza, autore del gol nella sfida con l'Empoli finita 1-1. In difesa spazio Pongracic mentre Umtiti non è ancora pronto.

Napoli-Lecce: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

Napoli-Lecce in diretta tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN sul sito ufficiale e sulla App della piattaforma. Per chi possiede anche l'abbonamento a Sky il match sarà visibile anche sul canale 214. La telecronaca sarà di Edoardo Testoni mentre al commento tecnico ci sarà Massimo Ambrosini.