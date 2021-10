Napoli-Legia Varsavia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La settimana del Napoli, reduce dall’ottava vittoria di fila in campionato dopo l’1-0 rifilato al Torino, continua con la sfida di Europa League contro il Legia Varsavia. Partita già fondamentale quella di oggi alle 21 al Maradona per la qualificazione al turno successivo. I polacchi sono infatti primi con sei punti dopo i due successi per 1-0 con Spartak Mosca e Leicester. I russi e gli inglesi si sono affrontati ieri dando vita ad un pirotecnico 4-3 a favore delle Foxes trascinate da un super Patson Daka autore di quattro gol.

Il risultato spinge il Napoli in fondo alla classifica del Gruppo C con un punto guadagnato in rimonta in casa del Licester, mentre nella prima europea in casa è arrivata la sconfitta, per ora unica in stagione, con lo Spartak Mosca.

Napoli-Legia Varsavia: le scelte di Spalletti

Il Napoli ha quindi l’obbligo di vincere per continuare la propria corsa verso i primi due posti in classifica. Spalletti lo sa e vara solo un mini turnover schierando molti titolari. In porta occasione per Meret protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e a sinistra da Juan Jesus, in leggero vantaggio sul giovane Zanoli, 21 anni. Turno di riposo in mezzo al campo per Fabian Ruiz, al suo posto rientra Demme, mentre giocherà dal primo minuto l’inesauribile Anguissa.

Già scelto anche il reparto avanzato con Elmas a fluttuare al centro delle trequarti, è lui il prescelto per sostituire l’infortunato Zielinski. Sugli esterni spazio a Lozano, che ha chiarito il piccolo diverbio post sostituzione con il Torino, e Insigne. Il centravanti sarà con ogni probabilità Dries Mertens, finalmente in campo dal primo minuto dopo i problemi fisici, probabile la staffetta con Osimhen a gara in corso.

Napoli-Legia Varsavia: le scelte di Michniewicz

Il Legia arriva a Napoli dopo le polemiche per il blocco della trasferta dei suoi tifosi e con la possibilità di accelerare per una qualificazione che sarebbe quasi un miracolo sportivo. Il tecnico Michniewicz ha pronto il piano anti Napoli, che poi è lo stesso utilizzato con Leicester e Spartak Mosca, squadra compatta con un 3-5-1-1 coperto, pressing asfissiante per annullare le fonti di gioco avversarie e ripartenza veloce per segnare il gol partita. Nelle prime due gare tutto è andato secondo i piani, ora il test contro il Napoli per regalarsi un sogno.

Napoli-Legia Varsavia: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme: Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

Legia Varsavia (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli. All. Michniewicz..

Dove vedere Napoli-Legia Varsavia in diretta streaming e tv gratis

La buona notizia per tutti i tutti i tifosi del Napoli che non potranno andare allo stadio è la possibilita di poter vedere la partita di oggi gratis. La diretta streaming e tv sarà infatti disponibile du TV8 sia in tv, con il digitale terrestre, che sul sito internet del canale. Per tutti gli altri sarà possibile guardare il match anche su SKY (canali 201, 252) e DAZN. I telecrnonisti su TV8 saranno Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti, dall’altra parte invece le voci che commenteranno la gara saranno Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.