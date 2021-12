Napoli-Leicester, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per passare il turno in Europa League. Il Napoli non ha alternative nella sfida di giovedì 9 dicembre alle 20,45 del Maradona contro il Leicester. Gli inglesi sono primi nel girone a quota 8, la classifica è molto ingarbugliata con Napoli e Spartak Mosca a 7 e Legia Varsavia a 6. Insomma tutto è in bilico e i tre punti sono necessari per tutti in modo da non dover fare complicati calcoli al termine dei novata minuti. Gli azzurri arrivano al match in piena emergenza, con tanti infortunati, e una formazione molto diversa da quella titolare, in più hano perso tre delle ultime cinque partite. Non che vada molto meglio al Leicester battuto dall’Aston Villa nell’ultima gara di Premier League disputata.

Napoli-Leicester: le scelte di Spalletti

In casa Napoli l’emergenza è totale, Spalletti non riuscirà a recuperare nessuno degli infortunati, così dovrà ancora una volta rinunciare a Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Lobotka, Anguissa e Osimhen. Il tecnico dovrebbe confermare la difesa a tre vista con l’Atalanta con Di Lorenzo spostato tra i centrali. A centrocampo la coperta è cortissima, Demme giocherà di sicuro, al suo fianco Zielinski avrebbe bisogno di riposo ma potrebbe fare uno sforzo, l’alternativa è adattare Mario Rui. Sugli esterni Malcuit giocherà a destra, dopo l’ottima prestazione di sabato sera, mentre Elmas si schiererà dall’altra parte. Tutto da decifrare l’attacco con Petagna e Mertens in ballottaggio per il posto da centravanti, questa volta potrebbe iniziare l’italiano, e alle spalle Politano, Ounas e Lozano a giocarsi due maglie.

Napoli-Leicester: le scelte di Rodgers

Brendan Rogers nei giorni prima della sfida ha ricevuto un paio di buone notizie dall’infermeria. Tielemans e James Justin sono pronti per tornare in campo, anche se la sensazione è che il tecnico inglese non li rischierà, almeno dal primo minuto, nella sfida di Europa League. Pronto anche qualche cambio rispetto all’undici iniziale dell’ultima gara in Premier League con Ayoze Perez e Soumare che dovrebbero sostituire Dewsbury-Hall e Ademola Lookman. In attacco invece tornerà Jamie Vardy con lo specialista di Europ League Patson Daka inizialmente in panchina ma pronto ad entrare in caso di bisogno.

Napoli-Leicester: le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1) Ospina, Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus; Malcuit, Zielinksi, Demme, Elmas; Politano, Ounas; Petagna.

Leicester (4-2-3-1) Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Soumare; Perez, Maddison, Barnes; Vardy

Napoli-Leicester: dove vederla in diretta tv e streaming

La fondamentale garad i Europa League sarà trasmessa in tv solamente da Sky che per l’occasione dedicherà ben tre canali alla diretta: Sport, Sport Uno e Sport 4K, con il primo che sarà visibile ovviamente in abbonamento, anche sul digitale terrestre. Per la diretta streaming oltre alla App Sky Go ci sarà anche la possibilità di guardare la partita su DAZN come sempre attraverso tutte le tv di nuova generazione, gli smartphone, i tablet e console come Playstatio e Xbox.