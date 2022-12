Napoli-Lille, dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming

Ultima amichevole prima di ripartire da capolista in Serie A per il Napoli. Gli azzurri domani, mercoledì 21 dicembre alle 20, sfidano i francesi del Lille nel quarto incontro programmato durante la sosta per i Mondiali. La squadra di Spalletti ha vinto i primi due test con Antalyaspor 3-2 e Crystal Palace 3-1 per poi cadere in casa contro il Villarreal 3-2. Sono già quattro invece le amichevoli affrontate dal Lille con vittorie contro Cambuur, Valladollid e Bruges e pareggio con l'Ostende.

Napoli-Lille: tornano i nazionali

Al Maradona si rivedono i reduci dal Mondiale, Zielinski, Anguissa, Lozano, Olivera e Kim, tutti di nuovo a disposizione di Spalletti dopo l'avventura in Qatar. Nessuno però partirà titolare, molto probabile che il tecnico si affidi a chi ha sovlto la sosta insieme al gruppo. Così davanti a Meret la linea a quattro vedrà Ostigard e Juan Jesus al centro con Mario Rui e Di Lorenzo sugli esterni. In mediana spazio ancora a Ndomble mentre in attacco il tridente vedrà ancora Osimhen titolare con Politano e Kvaratskhelia ai suoi fianchi, probabile panchina iniziale per Giacomo Raspadori. Anche nei francesi dovrebbero rientrare i convocati ai Mondiali Weah e David.

Napoli-Lille: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lille (4-2-3-1) Chevalier, Diakite, Fonte, Djalo, Ismaily; André, Gomez; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella; Virginius.

Napoli-Lille in diretta tv e streaming

Doppia possibilità per i tifosi che vorranno vedere l'amichevole tra Napoli e Lille. La diretta streaming sarà su Dazn sia su App, disponibile su tutti i dispositivi abilitati, sia sul sito ufficiale. La partita sarà trasmessa anche in tv su Sky Sport al canale numero 251 ma in questo caso sarà necessario pagare 9,99 euro come nelle precedenti amichevole giocate dagli azzurri.