Napoli tra Luis Enrique, Gasperini e Benitez: la lista per il dopo Spalletti

Chi sarà il dopo Spalletti? La domanda tiene banco a Napoli ormai da una settimana quando l'addio da mera ipotesi è diventata realtà, manca solo l'ufficialità per concludere l'avventura dell'allenatore dello scudetto. La lista dei candidati è lunga con alcuni nomi che resteranno in ballo per molto tempo e altri che invece sono già fuori dai giochi.

Napoli, Luis Enrique e Gasperini sfidano Benitez

Nel toto nomi è entrato ieri Luis Enrique, ormai ex CT della Spagna che De Laurentiis vorrebbe per la sua idea di calcio offensiva e per poter continuare con il 4-3-3, schema per cui la rosa è stata costruita la scorsa estate e che ha dato decisamente ottimi frutti. Lo spagnolo non è l'unico profilo internazionale, è infatti forte la candidatura di Rafa Benitez con cui il presidente ha un rapporto molto stretto e che aspetta solo una chiamata per tornare dove ha già allenato. Al momento sembrerebbe lui in pole position.

Tra i papabili ci sono poi i profili italiani con Gasperini che a De Laurentiis piace da tempo ma che potrebbe scontrarsi con due ostacoli: il primo è la piazza con i tifosi che non lo amano e nelle ultime ore lo hanno testimoniato sui social, la seconda è la difesa a tre tutta da costruire. Nome caldo è anche quello di Vincenzo Italiano che ha l'anima offensiva e potrebbe proseguire il lavoro di Spalletti, ma per lui ci sarà da aspettare visto che deve giocarsi due finali nei prossimi dieci giorni.

Conte, Nagelsmann e Klopp i sogni impossibili

Tanti nomi, intriganti anche quelli di Thiago Motta e Palladino che per ora partono però indietro nella corsa. Infine ci sono le piste impossibili a meno di clamorosi stravolgimenti, Klopp per esempio che ha un ingaggio vicino ai 18 milioni di euro, Nagelsmann con il Bayern Monaco che vuole 10 milioni per liberarlo e Antonio Conte. L'ex Ct della Nazionale piace molto a De Laurentiis ma anche lui viaggia su stipendi altissimi e per applicare la sua idea di gioco dovrebbe avere una rosa completamente rivoluzionata.