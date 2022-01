Napoli, anche Malcuit positivo al COVID: contro la Juve senza mezza squadra

Non c’è pace per il Napoli che continua a perdere i pezzi in vista della sfida del 6 gennaio contro la Juventus, in programma alle ore 20,45. La Coppa D’Africa ha tolto a Spalletti Anguissa, Ounas e Koulibaly, ma è il Covid l’avversario più pericolo in vista della super sfida che vale una fetta di quarto posto e quindi di accesso alla prossima Champions League.

Malcuit del Napoli positivo al COVID

Il virus ha già contagiato Lozano, Osimhen e Elams, tutti indisponibili per la partita contro i bianconeri, mentre oggi è stato annunciato un nuovo caso di positività, quello del laterale Malcuit, tra i più in forma nelle ultime sfide dei campani. L’annuncio arriva direttamente dalla società partenopea con queste parole: “Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Nessun contatto con il gruppo e quindi a Castelvolturno sperano che non ci siano altri contagiati e nelle ultime ore è arrivato anche il sospiro di sollievo per Petagna, risultato negativo al tampone di fine quarantena. Una buona notizia, che però non risolve l’emergenza, Spalletti si giocherà una delle gare più importanti dell’anno senza sette giocatori, non ci sarà infatti anche lo squalificato Mario Rui. Al momento gli azzurri si potrebbero presentare con undici giocatori in campo e in panchina con i soli Meret, Petagne e Lobotka, oltre ai giovani Zanoli e Marfella.

Ancora una volta quindi Spalletti dovrà affrontare l'emergenza, da oltre un mese e mezzo il tecnico scende in campo senza molti titolari e così anche la rincorsa allo Scudetto si è complicata, passando in poco tempo dal primo al terzo posto e vedendo arrivare il divario con l'Inter a quota sette punti.