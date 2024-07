Tris al Mantova, il Napoli di Conte è già sulla buona strada

Il nuovo Napoli di Antonio Conte non si fa trovare impreparato al cospetto del primo test probante del suo precampionato. Dopo l'esordio con il 4-0 ai dilettanti dell'Anaune Val di Non, in cui le gambe degli azzurri erano apparse appesantite dai primi giorni di preparazione, la squadra partenopea batte a Dimaro il Mantova di Possanzini, neo promosso in Serie B, con un netto 3-0 nell'ultima...