Napoli-Mantova, dove vedere la partita

Sabato 20 luglio il nuovo Napoli di Antonio Conte scenderà in campo allo stadio comunale di Dimaro per il secondo test amichevole del ritiro estivo 2024. Avversario degli azzurri sarà il Mantova di Davide Possanzini, neo promosso in Serie B. Il calcio d'inizio del match è fissato alle ore 18.00. L'incontro sarà visibile in streaming sulla piattaforma OneFootball su qualsiasi...