Il Napoli ha un grosso problema con il Maradona

L’1-0 del Milan sul Napoli di ieri ha cambiato, per l’ennesima volta, la corsa Scudetto, lanciando i rossoneri a più due sull’Inter, che deve ancora recuperare la gara con il Bologna, e a più tre proprio sugli azzurri. La zampata di Giroud ha deciso un match in cui la formazione di Pioli ha fatto qualcosa in più rispetto ai padroni di casa, soprattutto nella ripresa, come ammesso da Spalletti nel post gara. Il big match doveva essere la grande occasione dei campani e invece si è trasformato nel trampolino di lancio di Ibrahimovic e compagni.

Il Maradona è un problema per il Napoli

La sconfitta è arrivata ancora una volta allo stadio Maradona che non sembra più essere il fortino inespugnabile del Napoli, come successo spesso in passato. Gli azzurri non vincono in casa da tre gare, ko con Milan e Barcellona e pareggio con l’Inter e hanno vinto solo due volte negli ultimi otto impegni con in totale cinque sconfitte di cui due brucianti e inaspettate con Spezia e Empoli.

Il Maradona non è un problema solo di oggi quindi e lo dimostra la classifica delle sole gare tra le mura amiche in Serie A dove il Napoli è sesto dietro a Inter, Roma, MIlan e Juventus e a parimerito con Verona e Roma. Dei 57 punti totali della banda Spalletti, solo 26 sono arrivati dalle gare casalinghie pochi se si pensa che l’Inter ne ha guadagnati ben 32 a San Siro.

Per vincere lo Scudetto serve una immediata inversione di tendenza, anche perché le prossime due trasferte saranno nelle tane di Verona e Atalanta, mentre da qui a metà aprile arriveranno al Maradona Udinese, Fiorentina e Roma, tre appuntamento difficili e da non fallire per non vedere volare via le milanesi, e magari anche la Juventus in forte rimonta.