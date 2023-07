Due nomi per il nuovo direttore sportivo del Napoli

Dopo otto anni insieme Giuntoli e il Napoli si sono separati e De Laurentiis è pronto a sostituire il Direttore Sportivo che ha costruito la squadra dello Scudetto. La caccia del presidente azzurro è partita e due al momento sembrano essere i nomi forti.

Massara al Napoli: contatto

Il primo è forse più intrigante è quello di Massara, abbandonato dal Milan insieme a Maldini e pronto a ripartire forse proprio dalla Campania. Un incontro ci sarebbe già stato la scorsa settimana a Roma con De Laurentiis che avrebbe messo sul piatto le carte per portare il dirigente e scopritore di talenti, caratteristiche che piace e non poco, sotto il Vesuvio. Massara, dal canto suo, si è preso tempo per analizzare la proposta e decidere e un peso nella decisione la potrebbe avere il nuovo allenatore Rudi Garcia. I due si conoscono fin dai tempi di Roma, si stimano e per poter lavorare insieme di nuovo sarebbe un bel modo per far crescere insieme il progetto Napoli.

Se Massara dovesse invece decidere di respingere la richiesta di De Laurentiis potrebbe aprirsi la strada che porta ad Igli Tare che ha abbandonato la Lazio dopo più di dieci anni insieme a Lotito. Priorità a Massara quindi, quel che è certo è che il Napoli ha deciso di cercare un nuovo direttore sportivo senza lasciare vacante la sedia di Giuntoli come sembrava potesse essere dopo l'addio del dirigente.