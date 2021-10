Napoli, Meret o Ospina? E’ arrivato il momento di scegliere

Estate 2018, il Napoli decide di rivoluzionare il proprio parco portieri, nel giro di poche settimane arrivano Alex Meret, promessa italiana di soli 21 anni con già una buona esperienza nella Spal, e David Ospina, 30 anni numero uno della nazionale colombiana. La mossa è chiara, il primo è un giovane da far crescere con calma, senza troppe pressioni, il secondo è la chioccia che dopo un po’ deve far spiccare il volo a chi gli sta alle spalle.

Meret e Ospina, il duello per la porta del Napoli

Ancelotti e Gattuso non scelgono un titolare inamovibile, preferiscono l’alternanza, alla fine Meret gioca meno gare solo il primo anno, negli ultimi due l’azzurro è titolare 29 e 28 volte, il colombiano 23 in entrambi i casi. Da qualche mese a questa parte sulla panchina azzurra c’è Spalletti che come i predecessori tiene vivo il duello anche se fino ad oggi siamo a cinque presenze a due per il sudamericano.

La sostanza è che, come in passato, non c’è una gerarchia chiara. Sabato contro il Torino il titolare sarà Meret perché Ospina rientrerà a ridosso della gara dagli impegni della sua Nazionale, ma il discoso sulle gerarchie verrà ancora una volta rimandato.

Meret o Ospina chi rinnova con il Napoli?

Il problema è che il momento delle scelte sta arrivando. L’agente di Meret, portiere ormai di 24 anni, che ha il contratto con il Napoli in scadenza nel 2023, con alcune dichiarazioni ha fatto capire che la rivalità va bene, ma fino ad un certo punto e che il suo assistito dovrà valutare con attenzione il suo futuro. La questione sembra abbastanza semplice, gli azzurri decideranno di puntare finalmente su di lui come titolare oppure no?

E’questa la domanda a cui i dirigenti azzurri dovranno rispondere per sbloccare l’affare, e il tempo inizia a stringere perché Ospina, 33 anni, ha un rinnovo ballo, ma il suo contratto scade a fine stagione e non nel 2023. E’il momento del dentro o fuori, Meret non rimarrà a Napoli a giocarsi il posto domenica dopo domenica, il colombiano non rinnoverà per fare il secondo visto che ha ancora pochi anni di carriera davanti. La scelta definitiva deve per forza arrivare nel giro di pochi mesi.