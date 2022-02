Napoli, Meret è il futuro: il caso portiere è chiuso

Meret o Ospina? E’la domanda che ormai da un paio di anni partita dopo partita, domenica dopo domenica, viene fatta a tutti gli allenatori del Napoli. La battaglia per la maglia da titolare si sviluppa per tutta la settimana e spesso, per le gare più importanti, è il colombiano alla fine a spuntarla. La maggiore esperienza in un ruolo così importante pesa e non poco, così la scelta è ricaduta spesso su di lui anche con Spalletti.

Napoli, Meret rinnova

Per costruire una squadra di livello però non si può guardare solo alla domenica successiva, così da tempo il club pensa a quale possa essere la soluzione migliore per il futuro. Dopo tanta attesa nei prossimi giorni arriverà un segnale chiaro per risolvere la questione: Meret rinnoverà il suo contratto fino al 2026. Sarà quindi lui il futuro titolare del Napoli che lo aveva acquistato giovane per farlo crescere, da giugno in poi il processo di crescita dovrà arricchirsi dell’ultimo passaggio: la maglia numero uno di una formazione che lotta per i vertici.

Il rinnovo non è l’unico dettaglio sulla scelta degli azzurri per il futuro, Ospina è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato, altro tassello che si inserisce nella scelta del prossimo guardiano della porta campana. Il colombiano non rinnoverà probabilmente anche perché avrebbe sul tavolo alcune offerte molto allettanti, tra cui quelle ricchissime di club arabi, da non sottovalutare visto che ha 33 anni. Attenzione però anche alle mosse della Lazio che un portiere lo sta cercando da tempo.

Ospina verso l’addio al Napoli

Tutto fa quindi pensare all’addio di Ospina al Napoli, mossa che libererebbe il posto a Meret che arriverebbe all’esame della titolarità con un contratto molto lungo e un compagno meno ingombrante in rosa. Due fattori che potrebbero dare tranquillità al portiere italiano che a 24 anni è finalmente pronto a spiccare il volo.