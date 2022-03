Napoli, lasciare andare Mertens sarebbe un grave errore

Tre mesi insieme e poi, forse, un futuro distanti. Il Napoli e Mertens potrebbero lasciarsi a fine stagione, il contratto del belga scade a giugno e per ora non sono stati fatti passi avanti per il rinnovo. In realtà la trattativa vera e propria non sarebbe proprio ancora partita, ma dagli spifferi di mercato si intuisce che la strada dell’addio sembra essere al momento quella maggiormente percorribile.

La posizione di De Laurentiis è chiara, il monte ingaggi è troppo alto, serve una sforbiciata del 30%. L’addio di Insigne farà risparmiare oltre 4 milioni, quelli di Ghoulam, Malcuit e Ospina, circa la stessa cifra, ma potrebbe non bastare. E’per questo che sicuramente il Napoli non eserciterà l’opzione per il rinnovo automatico di Mertens a 4,5 milioni all’anno. La cifra è alta per un giocatore che non è titolare e viaggia verso la fine della carriera e così qualsiasi offerta del club sarà nettamente più bassa.

Il rinnovo di Mertens sarebbe importante per il Napoli

Un taglio allo stipendio sarebbe giusto, ma arrivare al muro contro muro, che a pochi mesi dalla scadenza significherebbe addio, sarebbe un errore per gli azzurri. Il belga non è solo il miglior marcatore di sempre dei campani con i suoi 144 gol, è un pilastro dello spogliatoio e anche in questa stagione ha dimostrato di valere molto in campo. Nove reti con una media di uno ogni 136 minuti di cui molto contro le big, meglio di Osimhen, sono i numeri che certificano l’importanza di una "riserva" che a livello di classe e talento è un lusso per la Serie A.

Uscendo dal discorso meramente tecnico, c’è poi quel filo che lega Mertens e il Napoli. L’attaccante vuole restare, ed avere giocatori che credono fermamente nella causa è un bel vantaggio soprattutto nel calcio di oggi. Quindi bisognerebbe cercare di trovare un accordo economico che possa soddisfare entrambe le parti, perché un vice Osimhen di questo calibro, con possibilità di essere schierato anche in altri ruoli, non lo trovi facilmente e sicuramente non lo trovi a buon mercato. La trattativa partirà presto, Mertens e il Napoli sono ad oggi più lontani, ma la volontà del giocatore è chiara ed per questo che i margini per un’intesa potrebbero ancora esserci.