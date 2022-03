Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La notte dell’anno sta per arrivare, domenica alle 20,45 il Napoli ospita al Maradona il Milan per effettuare il controsorpasso all’Inter e regalarsi un’altra settimana in testa alla classifica. I nerazzurri hanno ancora una partita da recuperare, ma rimanere davanti è l’obiettivo primario degli azzurri, migliore squadra per punti in Serie A in questo 2022. I rossoneri arrivano alla sfida dopo un periodo di appannamento con i pareggi contro Udinese e Salernitana a cui è seguito quello nel derby di Coppa Italia con il MIlan.

Napoli-Milan: le scelte di Spaletti

Spalletti durante la settimana ha recuperato Lozano e Anguissa ma entrambi andranno in panchina. La formazione è stata praticamente scelta con Ospina tra i pali, Lobotka in mezzo con Fabian Ruiz, e Politano nel tridente alle spalle di Osimhen. L’ex Inter è favorito su Elmas per giocare insieme a Insigne e Zielinksi. Dentro tutti i titolarissimi quindi, assenze a parte, per quella che è la gara dell’anno al Maradona.

Napoli-Milan: le scelte di Pioli

Il dubbio più grande della vigilia in casa Milan riguarda Ibrahimovic. Lo svedese si è allenato con il gruppo negli ultimi giorni, sta meglio ma la sensazione è che non sia ancora pronto per giocare dal primo minuto. Così il centravanti sarà Giroud con Kessié avanzato nel ruolo di trequartista e sulle ali Messias, favorito sugli altri esterni, e l’inamovibile Leao. Per il resto tutto è già deciso, Bennacer giocherà insieme a Tonali in mezzo, al centro della difesa ci sarà Kalulu con Tomori.

Napoli-Milan: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli.

Napoli-Milan diretta streaming e tv

L’unico modo per vedere Napoli-Milan in diretta tv e streaming sarà quello di collegarsi a DAZN, piattaforma disponibile tramite App per tutti i dispositivi abilitati, si va dagli smartphone, alle smart tv, passando per tablet e console come Playstation e XBOX. Da pc sarà possibile anche collegarsi al sito ufficiale di DAZN, il commento della sfida è affidato a Pierluigi Pardo e Dario Marcolin