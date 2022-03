Napoli-Milan, chi saranno i giocatori decisivi

Squadra in casa

Una sfida che vale molto più di tre punti, quella in programma domenica sera allo stadio Maradona. L'una di fronte all'altra ci saranno infatti Napoli e Milan, le due formazioni attualmente al comando della classifica di Serie A. Novanta minuti che potrebbero incidere in maniera indelebile nella corsa scudetto, con le due squadre che hanno l'occasione di infliggere ai rivali una spallata potenzialmente decisiva. Un match che si preannuncia quanto mai incerto e combattuto, con l'esito finale che potrebbe essere deciso dalle giocate dei singoli. Vediamo quali giocatori, da un lato e dall'altro, potrebbero incidere maggiormente sulla gara.

Napoli-Milan, i giocatori decisivi sulla sponda azzurra

Inutile negarlo, Victor Osimhen è il giocatore da cui ci si aspetta di più in questo Napoli. Il nigeriano, autore di sette reti fin qui in campionato, deve forse ancora ritrovare la miglior condizione dopo tutti i guai fisici con cui ha dovuto fare i conti nelle settimane passate, ma in una partita così importante è chiamato a lasciare il segno. Chi può fare male alla difesa rossonera è anche Lorenzo Insigne, autore di quattro gol nelle ultime sei gare giocate, a testimonianza di un ritrovato feeling con la porta avversaria.

Ad incidere sulle sorti del match, poi, quelle che saranno le prestazioni di Fabian Ruiz e Koulibaly: il primo, là in mezzo, è diventato una certezza per Luciano Spalletti grazie alle sue indiscusse qualità tecniche, il secondo è il perno centrale difensivo degli azzurri, colui che sarà chiamato a sventare la minaccia Giroud.

Napoli-Milan, i giocatori decisivi sulla sponda Milan

Con i suoi strappi può mettere in difficoltà qualsiasi avversario e Stefano Pioli, per il big match di Napoli, farà ancora una volta affidamento su di lui. Stiamo ovviamente parlando di Rafael Leao, l'uomo più pericoloso del reparto offensivo rossonero nelle ultime settimane. Il portoghese, per caratteristiche, è colui che più di ogni altro può squarciare il muro difensivo azzurro costituito dalla coppia Rrahmani-Koulibaly. Una mano, nel creargli spazi, dovrà dargliela Olivier Giroud, uno di quei giocatori che si galvanizza nelle grandi sfide.

La prova dei rossoneri passerà poi dalle prestazioni di Sandro Tonali, regista da cui passa ogni manovra offensiva del Diavolo, e Theo Hernandez, che sulla propria fascia di competenza se la vedrà con Di Lorenzo: un duello che potrebbe avere un impatto determinante per l'esito finale della gara.