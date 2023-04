Napoli-Milan, incasso da record

L'attesa sta per finire, questa sera alle 21 allo stadio Maradona, Napoli e Milan si affronteranno per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions Lague. L'accesso in semifinale sarebbe storico per gli azzurri che mai sono arrivati così avanti nella massima competizone europea, mentre i rossoneri hanno giocato la sfida prima della finalissima per dodici volte nella propria storia. Una notte speciale con una cornice di pubblico indimenticabile, lo stadio sarà infatti pieno con quasi 55mila persone sugli spalti, di cui 2500 tifosi del Milan.

L'incasso del Maradona per Napoli-Milan

Una serata che rimarrà impressa per molto tempo nelle menti dei giocatori e dei tifosi al di là di quello che sarà il risultato finale, i rossoneri partono con il vantaggio dell'1-0 dell'andata. Nessuno vuole perdersi la partita e anche le massime cariche delle due società saranno in tribuna, ci sarà Scaroni, presidente del Milan, e anche De Laurentiis che in prima battuta sembrava non poterci esserci per motivi di affari, e invece secondo le ultime indiscrezioni ha rimandato il volo negli USA per restare al fianco della squadra.

La notte delle stelle sta per arrivare e nelle casse degli azzurri arriveranno anche parecchi soldi. L'incasso derivante dalla vendita dei biglitetti per i match del Maradona dovrebbe infatti toccare quasi quota 6 milioni di euro, un record per il Napoli. La cornice è pronta, ora c'è da dipingere il quadro con Spalletti che dopo essersi quasi preso lo Scudetto vuole rendere ancora più speciale questa stagione, e Pioli che dopo essere stato incoronato campione d'Italia ha tutte le intenzioni di andare a conquistare anche l'Europa.