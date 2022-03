Napoli, da Anguissa a Lozano: il punto sugli infortunati in vista del Milan

Primo in classifica, miglior rendimento per punti del 2022 in Serie A e ora la possibilità di accelerare e scrollarsi di dosso una diretta concorrente. Il Napoli domenica 6 marzo alle 20,45 ospita il Milan, seconda della classe ma reduce da due pareggi e apparsio in difficoltà nelle ultime settimane, proprio come l’Inter.

Infortuni Napoli: il punto su Anguissa e Lozano

Il Napoli vola, la sconfitta con il Barcellona non ha lasciato strascichi, la vittoria con la Lazio ha invece dato una gran carica da sfruttare, insieme al calore del Maradona per lanciarsi davvero verso lo Scudetto. La lotta sarà aspra e durerà probabilmente fino alla fine ma vincere lo scontro diretto significherebbe mettere il turbo.

Spalletti inizia a studiare a Castelvolturno le mosse per battere Pioli e per prima cosa deve fare i conti con gli infortuni. Non ci sarà sicuramente Lozano, il messicano è out da quando è tornato dalla Nazionale con una spalla lussata. Si sapeva che l’infortunio non sarebbe stato di semplice risoluzione e che ci sarebbe voluto tempo. Contro il Milan non ci sarà, e anche nelle successive due gare non potrà essere in campo, forse potrà tornare contro l'Udinese. Per fortuna che Politano e Insigne stanno bene, che Elmas ha dimostrato ampiamente di essere all’altezza e che Ounas è di nuovo a disposizione.

Qualche speranza c’è invece per Zambo Anguissa. Domani sosterrà un esame clinico per capire a che punto è il recupero dall’ultimo infortunio muscolare. Negli ultimi giorni non sono stati registrati problemi, la strada verso il ritorno è in discesa, potrebbe essere convocato anche se appare molto difficile poterlo vedere in campo dal primo minuto.