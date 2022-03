Napoli, doppia buona notizia dall'infermeria in vista del Milan

Luciano Spalletti sorride al termine della seduta di lavoro a Castelvolturno di oggi. Il suo Napoli che affronterà il Milan domenica prossima avrà due armi in più. Sono infatti arrivate buone notizie dall'infermeria ed è la stessa società a renderle note con un comunicato ufficiale sul proprio sito.

Napoli: doppio recupero in vista del Milan

Anguissa e Lozano hanno lavorato con il gruppo oggi e sono da considerare recuperati per la sfida Scudetto del Maradona. Il Napoli, primo in classifica davanti proprio al Milan e all'Inter, che però ha una gara ancora da recuperare, avrà quindi ampia possibilità di scegliere la formazione, anche se va detto entrambi i due giocatori appena citati andranno monitorati con attenzione.

Anguissa arriva da uno stop muscolare non molto lungo ma non può essere rischiato visto che il campionato è ancora ben lontano dal traguardo finale. Il fatto che l'infortunio sia arrivato dopo la Coppa d'Africa e quindi con un periodo di tante gare in pochi giorni alle spalle è un indicatore di come ci sia necessità di muoversi con molta prudenza. Il centrocampista probabilmente non inizierà la gara con la maglia da titolare addosso, anche perché Spalletti ha in Lobotka un'alternativa di grande valore, anzi al momento è anche possibile che le gerarchie nel ruolo di scudiero di Fabian Ruiz si siano ribaltate rispetto all'inizio della stagione.

La seconda buona notizia è il rientro in gruppo di Lozano che ha svolto tutta la seduta con i compagni dopo la lussazione della spalla accusata nell'ultima gara giocata con il Messico. L'ala sta quindi meglio, non sente più dolore e a meno di sorprese tornerà tra i convocati. Anche per lui niente maglia da titolare però, il ko lo ha portato a stare fuori più di un mese, deve recuperare sicurezza e ritmo partita, così nella sfida con il Milan gli esterni saranno ancora una volta Insgine e Politano.