Napoli-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Big match allo stadio San Paolo, dove il Napoli di Gennaro Gattuso ospiterà il Milan capolista nel posticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di domenica 22 novembre). Gli azzurri, a quota 14 punti in classifica, tenteranno l'aggancio ai rossoneri, distanti oggi tre lunghezze. Una gara che promette spettacolo, con il pronostico aperto ad ogni risultato.

Napoli-Milan, le scelte dei due allenatori

Gattuso si affiderà al 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Lozano, Mertens e Insigne. In mezzo al campo Fabian Ruiz, Bakayoko ed Elmas, mentre in difesa, a protezione di Meret, ci saranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Consueto 4-2-3-1 per i rossoneri, con Donnarumma tra i pali, Calabria, Kjaer, Romagnoli ed Hernandez in difesa, Bennacer e Kessié in mezzo al campo ed il trio Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic in appoggio a Zlatan Ibrahimovic.

Napoli-Milan in tv e streaming

La partita Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky scaricando l'app su computer, smartphone e tablet, o su Now Tv registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili che comprandono la gara tra azzurri e rossoneri.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Bonera (Pioli e Murelli positivi al Covid)