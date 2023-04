Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida infinita di aprile parte domenica alle 20,45 dal Maradona con il confronto in Serie A, poi Napoli e Milan saranno protagoniste anche il 12 e il 18 in Champions League per i quarti di finale. Spalletti è lanciatissimo verso il titolo in campionato e la prossima sarà l'ennesima tappa di avvicinamento alla festa. Per Pioli è invece un match cruciale in vista della corsa per il quarto posto, occupato proprio dai rossoneri che però devono tenere a distanza Atalanta e Roma.

Napoli-Milan: le scelte di Spalletti

Il Napoli giocherà la prossima gara e forse anche le due in Champions League senza Osimhen, formidabile bomber capace di segnare 21 gol in campionato e 15 in 15 partite nel 2023 con il club di appartenenza. Il nigeriano non ci sarà, al suo posto giocherà Simeone con Lozano e Kvartskhelia in attacco, per il resto dentro tutti i titolari con Mario Rui in netta vantaggio su Olivera per il posto da terzino sinistro.

Napoli-Milan: le scelte di Pioli

Problemi di infortuni anche per il Milan che non potrà contare su Ibrahimovic, Messias e Kalulu. Pioli torna all'antico schierando il 4-2-3-1, pronto a diventare 4-3-3 per giocare uomo contro uomo con il Napoli. Il giocatore ago della bilancio sarà Krunic che dovrà alzarsi ed abbassarsi a seconda delle fasi di gioco e dei momenti della gara. Il tridente offensivo sarà formato da Leao, Giroud e Diaz, tre giocatori a cui tutti chiedono di più rispetto al recente passato per lo sprint finale della stagione.

Napoli-Milan: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli.

Napoli-Milan in direttat tv e streaming

La sfida del Maradona di domenica alle 20,45 sarà trasmessa solamente da DAZN sia in tv, con possibilità di scaricare la App su una Firestick oppure su una Smart TV, e in streaming da tutti i device abilitati. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.