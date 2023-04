Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La notte dell'anno per Napoli e Milan sta per arrivare. Le due formazioni si sfideranno per la terza volta nel solo mese di aprile e in palio martedì alle 21 al Maradona c'è un posto in semifinale di Champions League in cui chi passerà affronterà la vincente di Inter-Benfica. I rossoneri arrivano meglio all'appuntamento forti del successo dell'andata per 1-0 firmato Bennacer, e del 4-0 di inizio mese in campionato proprio nello stadio campano, dove tra l'altro vincono da tre stagioni di fila. Gli azzurri sembrano aver invece abbassato il ritmo delle proprie prestazioni con una sola vittoria nelle ultime quattro. Lo Scudetto è ormai cosa fatta, ma per andare avanti in Europa servirà ben altro alla squadra di Spalletti.

Napoli-Milan: le scelte di Spalletti

La buona notizia per il tecnico toscano è il ritorno dal primo minuto di Osimhen che nel finale della sfida con il Verona ha scaldato i motori colpendo una clamorsa traversa nei pochi minuti giocati. Nel tridente vicino al nigeriano ci saranno Kvartskhelia e Lozano. Doppia pesante assenza nel Napoli che dovrà rinunciare agli squalificati Kim e Anguissa, in difesa giocherà Juan Jesus, in mediana uno dei due dubbi della vigilia con Elmas e Ndombele a giocarsi un posto. L'altra nodo ancora da sciogliere è sulla fascia sinistra difensiva con Mario Rui in vantaggio su Olivera. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Zielinksi a completare l'undici titolare.

Napoli-Milan: le scelte di Pioli

Nessun dubbio invece sulla formazione titolare del Milan. Pioli sabato scorso ha fatto riposare tutti i migliori, tranne il portiere Maignan, ed è pronto a conferma la squadra che ha battuto il Napoli all'andata. Davanti al portierone francese spazio a Kjaer e Tomori, a destra Calabra dovrà limitare Kvaratskhelia mentre a sinistra Theo Hernandez avrà ovviamente maggiore facoltà di spinta. In mediana la cerniera formata da Tonali e Krunic con Bennacer che farà ancora qualche passo in avanti per limitare Lobotka e magari sfruttare gli spazi in ripartenza, proprio così è andato a segno una settimana fa a San Siro. Nessun dubbio sul tridente con Brahim Diaz, capace di esaltarsi in serate come questa, e Leao a sostegno di Giroud.

Napoli-Milan: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvartskhelia.

Milan (4-2-3-1) Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

Napoli-Milan in diretta tv e streaming gratis

I tifosi di Napoli e Milan potranno godersi lo spettacolo della semifinale di ritorno di Champions League gratis grazie alla diretta tv in chiaro su Canale 5, oltre che su sportmediaset.it. La gara sarà trasmessa anche da Sky in televisione e in streaming sula App Sky Go.