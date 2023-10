Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Domenica sera le luci del Maradona si accenderanno per una sfida che sembra già un dentro o fuori per Garcia e Pioli. Il Napoli ha vinto le ultime due gare ma il tecnico francese resta in bilico, ha bisogno di un colpo grosso per convincere De Laurentiis e la prossima gara è un test molto importante. Sulla graticola c'è anche Poli nonostante il secondo posto in classifica, sull'allenatore rossonero pesano le due sconfitte nel giro di tre giorni con Juventus e Psg e il cammino quasi compromesso in Champions League.

Napoli-Milan, le scelte di Garcia

Garcia non potrà contare su Anguissa, Juan Jesus e Osimhen e ha già in mente la squadra da opporre al Milan. In attacco Kvaratskhelia e Politano, entrambi in grande forma, saranno gli esterni di un tridente completato da Raspadori, più che da Simeone. A centrocampo conferma in arrivo per Cajuste così come in difesa vicino a Rrahmani il titolare sembra essere ormai il brasiliano Natan.

Napoli-Milan, le scelte di Pioli

Qualche assenza in più per Poli che si presenta al Maradona senza lo squalificato Thiaw e gli infortunati Loftus-Cheek, Caldara, Sportiello e Jovic. In porta torna Maignan dopo la squalifica, nel cuore della retroguardia gioca Kalulu con Tomori, a centrocampo Krunic è in vantaggio su Adli. Nessun dubbio in attacco, Pulisic giocherà a destra, Leao e Giroud completeranno l'attacco sperando che possa entrambi ritrovare quel gol che in rossonero manca da nove partite di fila.

Napoli-Milan, probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvartskhelia

Milan (4-3-3) Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Rejinders; Pulisic, Giroud, Leao

Napoli-Milan in diretta tv e streaming

Il match tra Napoli e Milan di domenica sera sarà trasmessa da DAZN sia sul sito che sulla App ufficiale dell'emittente che ha affidato la telecronaca a Edoardo Testoni e il commento tecnico a Marco Parolo. Per lgi abbonati di Sky, se in possesso di abbonamento anche a Dazn, sarà possibile vedere il match al canale 214, Zona DAZN.