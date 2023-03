Napoli-Milan, il pronostico della sfida del Maradona

La prima di una sfida che, nel giro di neanche venti giorni, si ripeterà per tre volte. Napoli e Milan, nella serata di domenica 2 aprile, si troveranno l'una di fronte all'altra nella gara valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A: una sorta di antipasto del doppio confronto che andrà poi in scena nei quarti di finale di Champions League.

Napoli-Milan, come arrivano alla sfida gli azzurri

Il Napoli, in campionato, viene da due vittorie consecutive, quelle conquistate contro Atalanta (2-0) e Torino (4-0). In mezzo l'affermazione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League per 3-0 contro l'Eintracht Francoforte, che ha bissato quella per 2-0 della sfida di andata. In precedenza per gli azzurri era arrivato il ko interno contro la Lazio (1-0), il primo di fronte al proprio pubblico e soltanto il secondo in campionato dopo quello di inizio gennaio contro l'Inter. La formazione di Luciano Spalletti, assoluta dominatrice della serie A 2022/2023, può vantare sia il miglior attacco (64 reti segnate) sia la miglior difesa (16 reti subite).

Napoli-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Momento difficile per il Milan, che, nelle ultime tre partite di campionato, ha raccolto solamente un punto (pareggio per 1-1 con la Salernita, sconfitte rispettivamente per 2-1 e 3-1 con Fiorentina e Udinese). Una brusca frenata dopo le tre vittorie consecutive conquistate contro Torino, Monza e Atalanta, che sembravano aver messo fine alla crisi di inizio anno dei rossoneri. La formazione di Stefano Pioli, adesso, vede a rischio il quarto posto, dato che può contare su appena un punto di vantaggio sulla Roma e tre sull'Atalanta.

Napoli-Milan, il pronostico

La sfida tra Napoli e Milan, quasi insignificante per la classifica dei partenopei, che hanno ormai già iniziato il conto alla rovescia verso lo scudetto, sarà importantissima in vista del confronto europeo tra le due formazioni. All'appuntamento saranno gli azzurri a presentarsi senza dubbio più in salute, mentre i rossoneri dovranno fare i conti con i tanti punti interrogativi emersi in questo 2023. Ad oggi tra le due squadre sembra esserci un divario imporante, con i partenopei che, dalla loro, potranno contare anche sul fattore campo: ecco perché il Napoli si presenterà chiaramente favorito all'appuntamento, con i rossoneri chiamati all'impresa per cercare di uscire dal Maradona con un risultato positivo.