Napoli-Milan, il pronostico: chi andrà in semifinale?

Una sfida che promette emozioni vietate ai deboli di cuore. Nella serata di domani, martedì 18 aprile, si disputerà allo stadio Maradona il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. Un match nel quale i rossoneri partiranno dal vantaggio della vittoria per 1-0 conquistata nella sfida di andata, con il discorso qualificazione tuttavia ancora apertissimo. La formazione di Luciano Spalletti, di fronte al proprio pubblico, cercherà infatti di ribaltare l'esito del confronto per staccare il pass per la semifinale.

Napoli-Milan, come arrivano alla sfida i partenopei

Il Napoli, nell'ultima giornata di campionato, non è andato oltre lo 0-0 interno con il Verona, con gli azzurri che, forti di uno scudetto già in tasca, hanno dato la sensazione di avere già lo sguardo rivolto all'impegno europeo con il Milan. In precedenza, in campionato, i partenopei avevano espugnato il via del Mare di Lecce per 2-1: un successo che era arrivato dopo il clamoroso scivolone per 0-4 contro il Diavolo.

Napoli-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Ad un cammino in Champions da protagonista, per il Milan fa da contraltare un andamento lento in campionato, dove nelle ultime sei giornate, per i rossoneri, è arrivata appena una vittoria, quella, roboante, conquistata proprio al Maradona di Napoli. Per il resto tre pareggi, compreso quello con il Bologna nell'ultima giornata, e due sconfitte. Nonostante il ritmo tutt'altro che indemoniato, gli uomini di Pioli occupano comunque la quarta posizione della classifica, complice la crisi attraversata in queste settimane dall'Inter.

Napoli-Milan, il pronostico

Una gara che promette spettacolo, quella tra Napoli e Milan. I rossoneri si presenteranno all'appuntamento forti dell'1-0 conquistato nella sfida di andata e della recente affermazione in campionato colta al Maradona, ma i partenopei venderanno cara la pelle per tentare di ribaltare le sorti del confronto. La formazione di Luciano Spalletti ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la retroguardia del Diavolo già nel match di San Siro e, con un Osimhen in più, promette di essere più incisiva sotto porta. Le nostre preferenze, quindi, vanno agli azzurri, che hanno le potenzialità per far loro la partita e passare il turno. Per avere la meglio sul Milan, spento in campionato ma ferocemente concentrato in Champions, servirà però una gara senza sbavature.