Napoli-Milan, il pronostico: chi vincerà la sfida scudetto?

Novanta minuti di fuoco. Napoli e Milan, formazioni che condividono al momento il primo posto della classifica con i loro 57 punti, due in più dell'Inter, che però ha una gara in meno, si affronteranno domenica 6 marzo allo stadio Maradona in un match che promette scintille. La posta in palio sarà infatti altissima, con le due squadre che hanno l'occasione per dare una spallata forse decisiva agli avversari. Uno scontro diretto per lo scudetto che nel match di andata, giocatosi lo scorso 19 dicembre, era terminato con la vittoria per 1-0 degli azzurri, capaci di espugnare San Siro grazie alla rete in avvio di Elmas.

Napoli-Milan, come arrivano alla sfida gli azzurri

Il Napoli di Luciano Spalletti arriverà alla sfida contro i rossoneri galvanizzato dal successo colto in extremis sul campo della Lazio nell'ultimo turno, che ha permesso ai partenopei di lasciarsi alle spalle l'amarezza per l'eliminazione dall'Europa League per mano del Barcellona. Gli azzurri, in precedenza, erano stati fermati sul pari da Inter e Cagliari, interrompendo così la striscia di quattro vittorie consecutive.

Napoli-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Momento non particolarmente felice per il Milan di Stefano Pioli, fermato in settimana sullo 0-0 dall'Inter nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Il Diavolo, nelle ultime due giornate di campionato, ha raccolto appena due punti, frutto dei deludenti pareggi contro Salernitana e Udinese. Due mezzi passi falsi che hanno impedito ai rossoneri di spiccare il volo e che, ancora una volta, hanno messo a nudo le difficoltà incontrate da Giroud e compagni contro le piccole.

Napoli-Milan, il pronostico

Una sfida dal pronostico quanto mai incerto quella tra Napoli e Milan, come sempre accade quando una di fronte all'altra ci sono due squadre in piena lotta per la testa classifica. La sensazione, tuttavia, è che il Napoli stia forse attraversando un miglior momento di forma, nel quale ha ritrovato quelle certezze andate perdute attorno a metà stagione. I partenopei, inoltre, potranno contare sul calore del proprio pubblico, che cercherà di trascinare gli uomini di Spalletti verso una vittoria che potrebbe essere fondamentale in chiave scudetto. Il Milan, da canto suo, ci ha abituato in stagione ha sfoderare buone prestazioni contro le big, ma i favori del pronostico, seppur non di molto, pendono dalla parte azzurra.