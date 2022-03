Napoli, scontri diretti tra gioie e dolori: con il Milan è un esame di maturità

La prossima giornata dirà molto sul futuro della corsa Scudetto. Domenica sera infatti al Maradona va in scena Napoli-Milan, sfida tra prima e seconda in classifica con l’Inter, impegnata contro la Salernitana, che sarà spettatrice più che interessata. I nerazzurri hanno una gara da recuperare e sono virtualmente in testa, l’ultima flessione però ha portato al sorpasso dei campani che ora sognano un’altra grande notte per restare al comando.

Napoli-Milan: esame di maturità per gli azzurri

La corsa al titolo passa anche per gli scontri diretti e in questa stagione il Napoli non ha particolarmente brillato, otto punti conquistato sui 18 disponibili ma con il vantaggio di aver vinto proprio contro il Milan all’andata, quindi al momento in caso di arrivo a pari punti i campani sarebbero sopra. L’altro scontro diretto vinto risale alla terza giornata con la Juventus, per il resto nessun altro successo è stato conquistato dalla banda Spalletti.

Un solo punto con l’Inter, con sconfitta a San Siro e pareggio al Maradona, pari al ritorno con la Juventus e sconfitta interna con l’Atalanta, questi gli altri risultati. Prendendo in considerazione solo le partite tra le prime cinque in classifica, Milan e Atalanta sarebbero a quota nove, Inter e Napoli a 8 e Juventus a 5.

La prossima partita del Napoli contro il Milan assomiglia quindi ad un vero e proprio esame di maturità per Insigne e compagni che vincendo non solo rimarrebbero in testa, tra l’altro staccando ancora di più i rossoneri, ma dimostrerebbero di essere i migliori anche nelle sfide più importanti dell’anno, in attesa di quella di inizio aprile con l’Atalanta. Insomma il processo di crescita della squadra di Spalletti sembra arrivata ad uno dei suoi momenti più importanti.