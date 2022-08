Napoli-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Seconda giornata di Serie A e domenica alle 18,30 il Napoli sfida il Monza. Gli azzurri arrivano dal 5-2 sul Verona in trasferta e da un mercato che dopo tante cessioni ha fatto esplodere tre botti in una settimana. Spalletti avrà a disposizione Ndombele, Simeone e Raspadori ma nessuno partirà titolare al Maradona. I lombardi sono stati rivoluzionati da un'estate ricca di colpi e potrebbe non essere finita, in ballo c'è ancora la questione Rovella senza dimenticare il sogno Icardi.

Napoli-Monza: le scelte di Spalletti

Sarà con ogni probabilità lo stesso Napoli visto al Bentegodi quello che si presenterà davanti ai propri tifosi in uno stadio in cui potrebbero esserci quasi 40mila persone. Spalletti conferma Meret in porta e la difesa con Mario Rui e Di Lorenzo a proteggere le corsie laterali e Rrahmani e Kim centrali. Nessuno novità anche in mediana dove si ferma Demme e vengono confermati Anguissa. Lobotka e Zielinski, ormai tolto dal mercato. In attacco vicino a Osimhen, Lozano è in vantaggio su Politano mentre a destra giocherà il gioiellino georgiano Kvaratskhelia.

Napoli-Monza: le scelte di Stroppa

Non tutti i "nuovi" verranno schierati da Stroppa, Pessina e Sensi partiranno dalla panchina perché non sono ancora in perfette condizioni fisiche e anche Cragno lascerà il posto in porta a Di Gregorio. In difesa più Carlos Augustaoche Ranocchia, mentre a centrocampo il regista sarà Barberis. Già decisa la coppia d'attacco con Caprari che verrà affiancato da Petagna. L'ex di turno è l'uomo gol scelto da Galliani e Berlusconi per trascinare la neopromossa alla salvezza e forse a qualcosa di più visto l'ottimo mercato.

Napoli-Monza: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Monza (3-5-2): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Valoti, Barberis, F. Ranocchia, D’Alessandro; Petagna, Caprari.

Napoli-Monza in diretta tv e streaming

Il match del Maradona sarà trasmesso da Dazn sulla App e sul sito ufficiale per quanto riguarda lo streaming, ci sarà però anche l'opzione televisiva con il canale 214 del satellite che farà vedere agli abbonati la partita. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Mancini con il commento tecnico di Alessandro Budel.