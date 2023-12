Napoli-Monza, in otto saltano la gara tra infortuni e squalifiche

Vietato sbagliare al Maradona per il Napoli che sfida venerdì alle 18,30 il Monza. Mazzarri deve riprendere a correre per allontanarsi dal quarto posto, ormai vero obiettivo stagionale almeno tra i confini nazionali. Palladino dal canto suo è reduce da tre sconfitte negli ultimi quattro turni e cerca un successo di valore per rialzare il morale della truppa più che per la classifica che rimane comunque buona.

Napoli-Monza, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

Il Napoli arriva alla gara a pezzi, in tutto a Mazzarri mancheranno ben sei giocatori e tutti o quasi di primissima fascia. Fuori dai giochi gli squalificati Politano e Osimhen, entrambi espulsi contro la Roma, con l'attacco che sarà quindi dimezzato, si scaldano Raspadori e Simeone. In mediana non ce la fa Lobotka con Cajuste che dovrebbe prendere il suo posto, fuori anche i lungodegenti Natan e Olivera in difesa oltre a Elmas che ha già le valigie pronte per imbarcarsi verso il Lipsia.

Assenze pesanti anche per Palladino che perde Gomez e Pablo Marì per squalifica e Caprari per infortunio. In difesa tocca quindi a Caldirola, mentre in attacco Colpani dovrà continuare a trainare la squadra con Dani Mota più di Carboni al suo fianco.