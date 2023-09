Napoli, Natan è una bella sorpresa

La notte del Maradona riporta serenità dopo giorni di caos, per il caso Osimhen, per le sfuriate contro i cambi di Garcia e per l'indagine a carico di De Laurentiis. Servivano novanta minuti di gioia e divertimento e soprattutto serviva una vittoria per allontanare i fantasmi. Ora non tutto è risolto ma già la gara di Lecce fa un po' meno paura, soprattutto al tecnico che era finito sulla graticola, nonostante goda della fiducia della società.

Napoli, Natan convince

Tra le tante note positive della sfida di ieri sera vinta 4-1 con l'Udinese c'è anche il difensore centrale brasiliano Natan. Il periodo di rodaggio e ambientamento è stato breve a causa degli infortuni di Juan Jesus e Rarahmani, probabilmente Garcia non lo avrebbe gettato nella mischia con questo minutaggio così presto, ma è stato costretto e nell'emergenza sembra aver trovati nel carioca la carta giusta. Dopo la buona gara di Bologna, dove il Napoli non ha incassato gol per la seconda volta in stagione, anche con l'Udinese ha fatto il suo dovere senza sbavature, anzi evidenziando alcune caratteristiche importanti.

A soli 22 anni e catapultato nel calcio europeo circa un mese fa, il brasiliano non ha tremato davanti al Maradona e oltre alle doti difensive ha messo al servizio della squadra un piede educato che potrebbe tornare utile in fase di impostazione quando l'ansia degli esordi sarà alle spalle. Insomma Natan non sarà Kim, ma la scelta forse è stata giusta, i primi voti sono più che positivi, ora è arrivato il momento di confermarsi e magari poi di conquistarsi il posto da titolare.