Napoli, su Osimhen si muovono quattro big europee

Capocannoniere della Serie A e uno dei trascinatori del Napoli primissimo in classifica, Victor Osimhen sarà uno dei nomi più caldi dela prossimo calciomercato. De Luarentiis sa che si scatenerà l'asta e vuole un assegno sopra ai 100 milioni anche se non rinuncerà a lottare per il suo bomber, nei limiti del possibile ovviamente. Secondo gli ultimi rumors gli azzurri offriranno un contratto con stipendio aumentato, le cifre ovviamente non si conoscono. Bisognerà vedere a quel punto quanto le big d'Europa alzeranno l'asticella, ovviamente se si arriverà ad un ingaggio a doppia cifra diventerà molto complicato trattenere il nigeriano.

Le big europee su Osimhen del Napoli

Ma chi sono le squadre al momento interessate a Victor Osimhen? La big europea che potrebbe partire per prima all'assalto è il Manchester United che ormai da anni sta cercando un centravanti di livello mondiale, l'arrivo di Weghorst è stata una mossa intermedia, l'olandese è forte fisicamente e può dare una mano ma di sicuro non è al livello dei top. Così i Red Devils potrebbero guardare verso Napoli, ma trovando la concorrenza ad esempio del PSG che un centravanti di ruolo, forte fisicamente, in rosa proprio non lo ha. Messi, Mbappé e Neymar sono il tridente titolare, ma sono anche gli unici attaccanti rimasti in rosa insieme ad un paio di talentini.

Su Osimhen però ci sono anche gli occhi del solito Chelsea pigliatutto che nei prossimi giorni potrebbe lasciare partire Aubameyang, diretto in MLS, e rimanere così con i giovanissimi Fofana e Broja. Troppo poco e così in Inghilterra sono pronti a giurare che i blues hanno già in mente di inviare a Napoli un assegno da 120 milioni di euro. Infine c'è il Bayern Monaco che vede in Osimhen, forse già dall'anno scorso, il perfetto sostituto di Lewandowski e la prossima potrebbe essere davvero l'estate dell'assalto teutonico al capocanniere della Serie A.