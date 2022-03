Napoli, Osimhen trascinatore: ogni gol è decisivo

Sette partite, nove gol e 19 punti. A volte bastano solo i numeri a spiegare l’importanza di un giocatore per una squadra. Lo score appena descritto è quello di Victor Osimhen in Serie A che ben delinea l’assoluta indispensabilità del centravanti per Spalletti. La corsa Scudetto entra sempre più nel vivo, il Milan viaggia davanti a tutti, l’Inter continua a frenare mentre il Napoli si rialza a Verona e allontana il ko della giornata precedente al Maradona grazie al proprio bomber.

Napoli: quando segna Osimhen si vince

Tra i campani che sbancano il Bentegodi brilla la stella di Victor Osimhen autore di una doppietta che regala tre punti ai suoi. Non è la prima volta, anzi è un’abitudine perché il nigeriano è una sentenza: ogni gol che realizza porta punti al Napoli, a dire il vero porta quasi sempre alla vittoria.

In Serie A ha segnato nove volte e il bilancio dice sei vittorie e un pareggio. A inizio anno stagione i gol con Udinese, Sampdoria e Cagliari, quattro in tutto, hanno portato ai successi rispettivamente 4-0, 4-0 e 2-0. Poi Osimhen ha segnato la rete decisiva nell’1-0 in trasferta contro il Torino e quella che ha aiutato i compagni a vincere 2-0 a Venezia subito dopo il lungo infortunio al volto. Ieri è arrivata come detto la doppietta che ha sbancato il Bentegodi e così a conti fatti il Napoli quando ha segnato il suo cannoniere solo una volta non ha vinto: a Cagliari quando il gol del nigeriano, entrato a gara in corso, ha tolto Spalletti dai guai in una gara molto complicata.

Manca solo il gol ad una big

Gol importanti e pesanti, gol che hanno lanciato il Napoli nella parti altissime della classifica, Osimhen adesso ha solo un tabù da sfatare: la rete contro una big, I centravanti per ora non ha segnato contro nessuna delle prime della classe, anche se va detto che a causa dell’infortunio ha saltato le sfide di dicembre contro Atalanta, Juventus e Milan e quella contro l’Inter all’andata è durata molto poco a causa del terribile scontro con Skriniar. Le occasioni sono state pochissime quindi ma ne arriveranno delle altre, dopo la sosta i campani si giocheranno una fetta di scudetto in tre gare consecutive con Atalanta, Roma e Fiorentina, servirà Osimhen con i suoi gol-sentenza.