Napoli, quando rientra Osimhen

Il Napoli è tornato in campo questa mattina dopo la sconfitta di ieri in Champions League contro il Milan. L'1-0 lascia aperto ogni possibile scenario per la qualificazione in semifinale, gli azzurri dovranno vincere con due gol di scarto per passare, Spalletti non avrà sicuramente Anguissa, Kim e Simeone, ma spera di ritrovare Victor Osimhen. La sua assenza è pesata molto a San Siro con la squadra che ha creato tanto ma non è riuscita a concretizzare, al Maradona la prossima settimana questo copione non potrà ripetersi, per questo avere il nigeriano sarebbe fondametale.

Quando torna Victor Osimhen

Victor Osimhen è fuori ormai da tre partite in cui il Napoli ha perso due volte con il Milan e vinto a Lecce. Per il suo recupero arrivano però buone notizie: oggi il giocatore si è allenato per la prima volta in parte con il gruppo e in parte ha svolto lavoro individuale. E'il primo passo verso il ritorno in campo, a Verona bisognerà capire quanto sarà importante per lui ritrovare il profumo del campo, oppure se sarà meglio lasciarlo ancora a riposo per poterlo avere in migliori condizioni contro il Milan. Perché la sensazione è che questa volta Osimhen ci sarà contro i rossoneri, il problema muscolare è alle spalle, il giocatore non vuole perdersi la sfida dell'anno e quindi scenderà in campo, con quale minutaggio lo dovrà decidere Spalletti.

Verona in bilico, Milan sì, il verdetto al momento è questo e c'è chi si sbilancia segnalando addirittua al 100% le possibilità di vedere in campo Osimhen contro i rossoneri in Champions League quando ci sarà bisogno dei suoi gol per ribaltare il risultato.