Napoli, anomalie al cuore per Ounas: l’annuncio del CT dell’Algeria

C’è apprensione in casa Napoli per l’attaccante Ounas, giocatore che nelle ultime settimane è stato impegnato con la sua Nazionale, l’Algeria, in Coppa d’Africa. L’esterno di Spalletti è risultato positivo al Covid nei giorni scorsi, questo ha portato lo staff sanitario a fare alcuni esami da cui sono emersi delle complicazione al cuore.

A dare l’annuncio è stato in queste ore il Commissario Tecnico dell’Algeria Djamel Belmadi: “Si tratta di alcune anomali cardiaiche legata al Covid emerse dopo che è risultato positivo alla malattia e che andranno approfondite. Sono stato io stesso a consigliare di non comunicare le condizioni del giocatore”. Probabilmente un segno di rispetto per il giocatore che va in controtendenza rispetto a quanto fatto da altre Nazionali nei casi di Lemina e Aubameyang.

Le ultime notizie sul calciatore del Napoli Ounas

L’Algeria è stata eliminata ieri dalla competizione e quindi adesso toccherà al Napoli capire cosa sta succedendo al giocatore. Il dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico degli azzurri, presto si metterà in contatto con i colleghi della Nazionale algerina e con il giocatore per avere maggiori informazioni su quello che sta succedendo.

In questa stagione Ounas è stato molto sfortunato, alcuni problemi muscolari lo hanno messo ko, ma nonostante questo è riuscito a giocare una decina di volte in Serie A e quattro in Europa League, in cui ha segnato due reti. L’algerino, dato da molti per partente in estate, si è inveece guadganato la fiducia di Spalletti che lo utilizza nelle rotazioni dei suoi esterni.