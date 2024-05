Il Napoli fa sul serio per Pioli: i dettagli dell'offerta

La rivoluzione del Napoli è partita e tutto cambierà, la stagione fallimentare post Scudetto, che rischia di finire senza Europa, va cancellata aprendo un nuovo ciclo subito vincente. De Laurentiis ha già scelto Manna come direttore sportivo e adesso ha rotto gli indugi per il nuovo allenatore che nelle idee del presidente dovrà essere Stefano Pioli

L'offerta del Napoli per Pioli

Il primo tifoso azzurro è pronto a mettere sul piatto un biennale da 3 milioni a stagione, meno rispetto ai 4,5 garantiti del Milan che però ha già deciso di esonerare il tecnico a fine stagione. Un ingaggio più basso, ma un progetto a lungo termine per far partire da Pioli la ricostruzione. De Laurentiis vuole convincere l'allenatore che per ora non ha sciolto le riserve per il suo futuro.

Non resterà a Milano ma ancora non si sa se si ributterà subito nella mischia. Le strade sono due, prendersi un anno sabbatico percependo lo stipendio dai rossoneri, oppure accettare la corte di un altro club senza fermarsi e se questa sarà la scelta il Napoli sarebbe in pole position.

Le altre idee di De Laurentiis

Il nodo è ancora da scegliere ma Pioli è balzato in testa come precisa scelta del presidente. Nel caso però on si riuscisse a convincere l'ormai quasi ex Milan, si vaglierà un piano B che porta dritto a Vincenzo Italiano, altro allenatore che a fine campionato sarà libero perché ha concluso il ciclo alla Fiorentina. De Laurentiis lo stima, avrebbe voluto affidargli il posto Spalletti, ma l'affare naufragò chissà se un anno dopo la pista tornerà concreta.

Difficile invece pensare che possa essere Antonio Conte il prossimo allenatore del Napoli, i colloqui ci sono stati, a novembre e più avanti, ma al momento l'ex Ct resta un sogno e il tempo è troppo poco per cullarlo e cercare di farlo diventare realtà.