Chi sarà il prossimo portiere del Napoli

Sono giorni caldi sul fronte portiere in casa Napoli. La situazione è piuttosto ingarbugliata, Ospina va in scadenza a fine giugno, Spalletti vorrebbe trattenerlo, De Laurentiis ha fatto la sua offerta, ma per ora non ha ricevuto risposta. Il perché è abbastanza semplice da intuire, prima di prendere una decisione il colombiano vuole sapere quali sono le altre possibilità. Radiomercato racconta di un interessamento importante del Real Madrid campione d’Europa che vorrebbe affiancarlo a Courtois, se davvero dovesse arrivare una telefonata dalla casa blanca difficile che verrà rifiutata. Altri corteggiatori sono in Messico, ma il portiere ha le idee chiare: vuole restare in Europa.

Napoli: il futuro di Meret

Ospina dovrà fare la sua scelta, il Napoli aspetta una chiamata perché solo in quel momento capirà come muoversi per il futuro. Se il colombiano dovesse accettare di rimanere in azzurro sarebbe il titolare della squadra, ma con un nuovo numero 12. Meret infatti, con ogni probabilità non rinnoverebbe il contratto e lascerebbe la Campania, spalancando così le porte a Sirigu, secondo molti già bloccato da Giuntoli dopo la retrocessione con il Genoa.

Vicario e Gollini per il posto da portiere del Napoli

Tutto cambierà invece se Ospina dovesse fare le valigie e comunicare al Napoli che prenderà un’altra strada. A quel punto si aprirebbe la corsa alla maglia da titolare e le candidature sarebbero tante. C’è Meret, ovviamente, ma tra qualche errore e il contratto in scadenza nel 2023 le sue quotazioni non sembrano essere altissime. Così Giuntoli avrebbe già individuato i due candidati forti per essere il nuovo numero uno di Spalletti.

Il primo è Vicario che nell’Empoli ha fatto vedere ottime cose in questa stagione. Il numero uno, ancora di proprietà del Cagliari, verrà con ogni probabilità riscattato dai toscani, poi il Napoli potrebbe partire all’assalto. La seconda pista sembra portare a Gollini che rientrerà all’Atalanta dal prestito al Tottenham, ma non resterà a Bergamo. In questo caso gli azzurri però rischiano di partire indietro nella corsa perché la Fiorentina è già in contatto con i nerazzurri e potrebbe offrire Kouamé, pedina che sembra essere gradita a Gasperini. Ad oggi quindi tutte le soluzioni sembrano essere possibili, ma il prossimo portiere del Napoli potrebbe non essere Ospina.