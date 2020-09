Napoli, la probabile formazione per la stagione 2020/2021: Gattuso all'attacco per puntare alla Champions

Tornare nell'Europa che conta. Questo l'obiettivo del Napoli di Gennaro Gattuso, che dopo una stagione in chiaroscuro, chiusa però in crescendo e con la conquista della Coppa Italia, vuole riconquistarsi un posto tra le prime quattro d'Italia, così da garantirsi l'accesso alla Champions League 2021/2022. Un traguardo che gli azzurri vogliono raggiungere anche attraverso delle modifiche nel loro impianto di gioco.

Napoli, Gattuso si affiderà al 4-2-3-1

Gattuso, in questo precampionato, sta infatti lavorando su un modulo diverso rispetto a quello visto nel passato torneo: il 4-3-3 dovrebbe andare in soffitta per lasciare spazio ad un più offensivo 4-2-3-1. Tra i pali Gattuso dovrebbe puntare ancora su Ospina, relegando al ruolo di secondo Meret. La retroguardia dovrebbe invece essere composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (che però potrebbe anche partire nelle ultime settimane di mercato) e Mario Rui. In mezzo al campo, a fare da diga, Demme e Zielinski, mentre in appoggio al centravanti nigeriano Osimhen, prelevato dal Lilla, agiranno Fabian Ruiz, Mertens e Insigne.

Napoli, gli obiettivi di mercato

La dirigenza partenopea, nel frattempo, sta continuando a lavorare sul mercato. Gli azzurri sarebbero vicini a chiudere per il centrocampista del Salisburgo e della nazionale ungherese Dominik Szoboszlai, seguito da tempo anche dalla Lazio. Per il reparto offensivo occhi puntati sul turco della Roma Cengiz Under, mentre sul fronte uscite, come detto, rimane in bilico la posizione di Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese, di fronte ad una ricca offerta, potrebbe essere lasciato libero di andare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Napoli, la probabile formazione 2020/2021

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Zielinski; Fabian Ruiz, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.