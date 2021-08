Napoli, la probabile formazione per la stagione 2021/2022: Osimhen al centro dell'attacco

Ripartirà da Luciano Spalletti il Napoli di De Laurentiis. Il tecnico toscano, rimasto ai box per due stagioni dopo l'esperienza all'Inter, ha infatti preso il posto di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra con l'obiettivo di guidare i partenopei verso la qualificazione in Champions League, sfuggita all'ultima giornata nell'ultimo torneo. La concorrenza, però, si preannuncia agguerrita: oltre a Inter, Juventus, Milan e Atalanta, anche Lazio e Roma ambiscono infatti a vivere un campionato da protagoniste.

Napoli, le scelte di Spalletti per la stagione 2021/2022

Il modulo base di Spalletti sarà il 4-2-3-1, già utilizzato dall'allenatore nelle sue esperienze alla guida di Roma e Inter. In porta Meret dovrebbe essere preferito a Ospina, mentre in difesa vanno verso una maglia da titolare Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui. In mezzo al campo il posto dell'infortunato Demme, out per almeno due mesi, sarà preso da Lobotka: al fianco del polacco Fabian Ruiz. Sulla trequarti certi del posto Insigne (corteggiato però dall'Inter) e Zielinski, mentre l'altra maglia è contesa da Lozano, Mertens e Politano. Punto di riferimento in attacco il nigeriano Osimhen, affamato di riscatto dopo una stagione per lui travagliata tra Covid ed infortuni.

Napoli, la probabile formazione nella stagione 2021/2022

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti