Napoli, verso la Juventus: Kim non preoccupa, Spalletti ha l'imbarazzo della scelta

La marcia del Napoli verso la supersfida del Maradona contro la Juventus procede spedita e senza intoppi. La capolista affronta la seconda della classe con sette punti di vantaggio e la possibilità di fare un passo forse decisivo verso il titolo. Lo stadio di casa sarà un fattore visto che in otto gare di campionato gli azzurri non hanno mai perso vincendo sette gare e sono a quota nove vittorie in fila tenendo conto anche della Champions League.

Napoli-Juventus, la probabile formazione di Spalletti

Spaletti può sorridere per il rientro a pieno regime di Kim, pilastro della difesa che a Marassi era uscito dopo appena un tempo per un problema fisico. Niente di grave, il sudcoreano convive con il lieve infortunio da qualche settimane e di sicuro non sarà questo a impedirgli di scendere in campo venerdì sera.

Il Napoli si presenterà in campo ovviamente con la formazione titolare con i soltii dubbi della vigilia, a sinistra si giocano una maglia Mario Rui e Olivera, mentre in attacco a destra ci sarà spazio per uno solo tra Lozano e Poitano con l'italiano leggermente favorito per completare il tridente insieme a Osimhen e Kvaratskhelia.

Rispetto al match di Genova contro la Sampdoria vinto 2-0 è previsto il rientro dal primo minuto di Zielinski, inamovibili i compagni di reparto Lobotka, anche a Marassi uno dei migliori, e di Anguissa che nelle gerarchie di Spalletti parte più avanti rispetto ad Ndombele.