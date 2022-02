Napoli, sospiro di sollievo per Anguissa e Koulibaly

Niente quarantena per Anguissa e Koulibaly, la FIGC ha bloccato la ASL campana che prevedeva un periodo in isolamento dopo il ritorno dal Camerun dei due giocatori del Napoli. I calciatori infatti si sono recati nel Paese per partecipare alla Coppa d'Africa e quando torneranno saranno subito a disposizione di Spalletti.

Anguissa e Koulibaly subito in campo

Il primo a rientrare sarà Anguissa che ieri è stato eliminato in semifinale dall'Egitto ai rigori proprio mentre vestiva la maglia del padroni di casa. La delusione è stata cocente perché in molti avevano indicato il Camerun come favorito per la vittoria finale del torneo. Il centrocampista quindi è pronto a rientrare in Italia, la corsa contro il tempo per farlo rientrare già in vista del match contro il Venezia è scattata, anche se le probabilità di vederlo subito in campo non sono molte.

Il mediano infatti ha giocato ieri tutti i centoventi minuti della gara con i Faraoni e dovrà affrontare anche un lungo viaggio. La stanchezza sarà molta e così la sensazione è che verrà preservato per la sfida con l'Inter del prossimo turno. Non un grosso problema per il Napoli che potrà sostituirlo con uno tra Lobotka e Demme, entrambi in grande crescita. L'altro posto a centrocampo è ovviamente già assegnato a Fabian Ruiz.

Verso Napoli-Venezia, senza Lozano

Non ci sarà invece Koulibaly contro il Venezia, il gigante della difesa azzurra è approdato in finale in Coppa d'Africa e domenica alle 20 con il suo Senegal sfiderà l'Egitto di Salah per conquistare il titolo continentale. Il comandante della retroguardia, senza dover affrontare la quarantena, potrà quindi tornare a disposizione di Spalletti per il match scudetto con l'Inter. Domenica prossima la coppia centrale sarà ancora una volta formata da Rrhamani e Juan Jesus, con il nuovo acquisto Tuanzebe in panchina.

Dovrà saltare la prossima sfida e probabilmente starà fuori più di un mese Lozano. L’attaccante messicano ha subito la lussazione di una spalla durante l’ultimo match in Nazionale e lo stop sarà abbastanza lungo, quasi sicura anche la sua assenza perl a doppia sfida europea con il Barcellona.