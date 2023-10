Napoli-Real Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'attesa sta per finire, domani alle 21 il Napoli sfida il Real Madrid nella seconda giornata dei gironi di Champions League. La notte delle stelle è sempre più vicina e gli azzurri ci arrivano tirati a lucido dopo la settimana delle polemiche. Garcia ha ritrovato una squadra bella e vincente reduce dal 4-1 sull'Udinese e dal 4-0 sul Lecce. Due iniezioni di fiducia in vista del match tra le capoliste del gruppo visto che i campani hanno battuto il Braga e il Real è uscito vincitore dal match contro l'Union Berlino. Ancelotti in questa stagione è quasi un rullo compressore con tutte vittorie e una sola sconfitta nel derby con l'Atletico.

Napoli-Real Madrid, le scelte di Garcia

Il Napoli sarà privo della coppia centrale di difesa Juan Jesus-Rrahmani, al loro posto Natan e Ostigard, saranno gli unici cambi rispetto alla formazione tipo. In attacco Osimhen e Kvaratskhelia sembrano essersi messi alle spalle i periodi difficili e dovranno essere i trascinatori della squadra. A completare il tridente dovrebbe essere Politano, in vantaggio su Lindstrom.

Napoli-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Qualche problema anche per l'ex di turno Carlo Ancelotti. Il Real dovrà fare a meno di Courtois, Militao e forse anche di Alaba, non al meglio. In difesa gioca Nacho centrale con Rudiger, in mediana si giocano una maglia Kross e Modric, in panchina nelle ultime due gare, insieme a loro Tchouameni e Camavinga. In attacco il tridente stretto con Bellingham, sette reti in otto partite, alle spalle di Rodrygo e del rientrante Vinicius.

Napoli-Real Madrid, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Kross, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

Napoli-Real Madrid in diretta tv e streaming

Niente diretta in chiaro per Napoli-Real Madrid, la sfida sarà trasmessa in tv da Sky ai canali numero 201, 213 e 252, per lo streaming arrivi i servizi Sky Go, Now TV e anche Mediaset Infinity.