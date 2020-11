Napoli-Rijeka, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una gara per ricordare ed onorare Diego Armando Maradona, scomparso nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre. Il Napoli, che piange la perdita del suo leggendario numero 10, si appresta ad ospitare il Rijeka nella quarta giornata del gruppo F di Europa League (fischio d'inizio alle 21 di giovedì 26 novembre). Un match da non fallire in chiave qualificazione, con gli azzurri che, al San Paolo, scenderanno in campo con una motivazione in più.

Napoli-Rijeka, le ultime

Gennaro Gattuso, nella sfida con i croati, dovrebbe attuare un po' di turnorver, lanciando dal primo minuto Petagna al centro dell'attacco. Turno di riposo per Mertens, Insigne e Manolas, sostituiti rispettivamente da Zielinski, Elmas e Maksimovic. Piena emergenza invece per il Rijeka, alle prese con ben otto casi Covid nel gruppo squadra. Scelte quindi che saranno quasi obbligate per il tecnico Rozman.

Napoli-Rijeka in tv e streaming

La partita Napoli-Rijeka sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go dopo aver scaricato l'apposita app, disponibile anche su dispositivi mobili. Esiste infine la possibilità Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che permette di accedere alla visualizzazione di diversi eventi sportivi, comprese le partite di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Napoli-Rijeka, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

Rijeka (4-2-3-1): Nevistic; Galovic, Velkoski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Muric, Andrijasevic, Stefulj; Yateke.