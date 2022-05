Napoli, Koulibaly apre al rinnovo e si cerca un altro centrale

L’addio di Osimhen potrebbe bastare per salvare gli altri big del Napoli. Il nigeriano dovrebbe essere ceduto per una cifra vicina ai 100 milioni che darebbe la possibilità a De Laurentiis di miglioarre la situazione del bilancio e pensare anche da un mercato importante. I soldi in arrivo dal bomber andrebbero infatti aggiunti alla quarantina di milioni garantiti dalla Champions League gli altri titolarissimi potrebbero restare.

Koulibaly rinnova con il Napoli

Uno dei casi più scottanti è quello che riguarda Koulibaly. Il centrale difensivo va in scadenza nel 2023, del rinnovo si parla da tempo e lo stesso giocatore avrebbe ormai deciso di firmare. Il suo amore per Napoli è sotto gli occhi di tutti ed è da lì che arriva la spinta alla permanenza, in più con l’addio di Insigne diventerebbe il capitano, investitura che farebbe particolarmente piacere al ragazzo.

I tasselli stanno quindi andando al proprio posto, di cifre ancora non si parla, ma di certo De Laurentiis accetterebbe di fare uno sforzo andando a proporre un accordo vicino a quello attuale da 6 milioni a stagione pur di trattenere il fuoriclasse.

Calciomercato Napoli, serve un altro centrale di difesa

La permanenza di Koulibaly sarebbe un colpo importante di mercato perché permetterebbe di continuare a schierare il senegalese e Rrahmani, una coppia che per molto tempo è stata tra le migliori in Italia e in Europa. Come alternativa dovrebbe restare anche Juan Jesus, arrivato da quarto centrale e risultato essere utilissimo nei tre mesi saltati da Koulibaly tra infortunio e Coppa d’Africa, partirà invece Tuanzebe arrivato a gennaio e quasi mai utilizzato.

All’appello mancherebbe un ultimo centrale, e sembra stia prendendo corpo l’idea Ostigard. Il 23enne al Genoa ha dimostrato di poter essere un profilo da Serie A, è di proprietà del Brighton che però avendolo prestato in questa stagione potrebbe pensare anche ad un addio a titolo definitivo la prossima estate.