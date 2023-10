Il Napoli sa vincere (e segnare) anche senza Osimhen

Piove sul bagnato sul Napoli e su Rudi Garcia. Victor Osimhen, bomber indiscusso, si è ancora una volta infortunato con la Nazionale e dovrà stare fermo fino a dicembre. Salterà almeno sei gare, la speranza è che si riesca a fare più in fretta anche perché poi a gennaio l'attaccante ripartirà per la Coppa d'Africa e non vestirà la maglia azzurra per un altro mese.

Un problema in più nella già difficile situazione di Garcia, rimasto in panchina più grazie al no di Conte di che per meriti acquisiti sul campo. De Laurentiis guarda da vicino, anche fisicamente, il suo allenatore per decidere quanto tempo dargli. Le prossime tre gare saranno già importanti, da qui alla prossima sosta di novembre la strada porterà ad un verdetto: conferma o addio e scelta di un nuovo allenatore.

I risultati del Napoli senza Osimhen

L'assenza di Osimhen sarà pesantissima, ma il Napoli ha già dovuto fare a meno del suo fuoriclasse l'anno scorso per dieci partite di campionato. Sembrava un dramma ogni volta, e invece gli azzurri hanno sempre risposto alla grande segnando 24 reti in 10 gare con otto vittorie. Numeri che se dovessero confermati salverebbero sicuramente Garcia e rilancerebbero il Napoli anche in classifica.

Sarà di nuovo così, se lo augurano tutti, ma c'è un però: quella squadra andava veloce, a memoria, esprimeva un gioco brillante e mandava in rete giocatori a grappoli. Quella di Garcia no e rischia di pagare molto più a caro prezzo l'assenza del giocatore con la valutazione più alta di tutto il campionato di Serie A.