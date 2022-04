E' la Roma dei "last minute" e dagli arbitraggi controversi

Il finale di stagione della Roma potrebbe ancora riservare sorprese, perché oltre ad un doppio confronto con il Leicester che mette in palio una finale europea, c’è anche la corsa per il quarto posto riapertasi improvvisamente, sebbene per un ingresso in Champions fare in maniera impeccabile il proprio dovere non basterà. Di sicuro, a non sorprendere sono le polemiche legate ad una direzione di gara che ha suscitato più di una perplessità, perlopiù in un incontro determinante per i destini di ambedue le formazioni. E proprio sull’operato “ondivago” del signor Di Bello arriva il commento al vetriolo nel post partita dell’allenatore giallorosso José Mourinho, che non manca di sottolineare l’indulgenza nei confronti di Zanoli e la troppa severità nel giallo per proteste a Zaniolo (in diffida, salterà la sfida di San Siro col Milan), ma anche il contatto tra lo stesso Zaniolo e Meret sanzionabile – a parere del tecnico – con la massima punizione.

Quanto nella sostanza abbiano influito sviste ed errate interpretazioni è difficile da valutare, ma senza dubbio le nove partite in cui l’operato arbitrale è finito sotto la lente di ingrandimento sono una variabile non di secondaria importanza. Tenendo anche conto che dello stop – più o meno...ufficiale – che alcuni fischietti sono stati chiamati ad osservare all’indomani di alcune delle partite in questione che hanno sollevato perplessità. Ma tenendo anche conto che in sei dei nove casi contemplati, si parla di sfide contro formazioni della parte alta della classifica, come capitato nel doppio confronto col Milan, nei due match con la Juventus e del derby di andata contro la Lazio, fino ad arrivare alla partita del “Maradona” di Napoli.

Soffermandosi invece sull’aspetto squisitamente prestazionale, tre sono le note positive scaturite dal confronto del “San Paolo”. In primis, quella personalità già messa in mostra nelle ultime uscite ed emersa anche in trasferta sul campo di una delle pretendenti al titolo, strappando un punto, cosa che non era capitata né nelle due partite di Milano (col Milan in campionato e con l’Inter in Coppa Italia) né allo Stadium di Torino. Specialmente nel secondo tempo i giallorossi hanno creato diverse occasioni sfiorando più volte il gol, tanto che la rete dell’1-1 in pieno recupero assume le sembianze di giusto premio per quanto messo in mostra dopo l’intervallo. E poi, si evidenzia ancora una volta l’attitudine a restare attaccata al match quando i granelli della clessidra cominciano ad essere quasi tutti scivolati verso il basso. Se si esamina l’ultimo quarto d’ora di gara, quello di El Shaarawy è il timbro numero quindici arrivato dal 75’ in avanti, ed il bilancio gol fatti-subiti recita addirittura un 15-3. Restringendo invece il campo al recupero, sono ben sette le marcature – e nessuna subita – ed è proprio El Shaarawy ad essere lo specialista della Zona Cesarini, visto che due suoi gol nei minuti che precedono il triplice fischio (quello di Napoli ma anche quello dell’Olimpico contro il Sassuolo) hanno fruttato tre punti in più alla squadra di Mourinho.

Infine, tra i segreti della striscia di risultati positivi in campionato – arrivata adesso a quota 12 – c’è sempre quella solidità difensiva divenuta ormai un marchio di fabbrica. Negli ultimi due mesi, in serie A, la Roma ha incassato appena tre reti: un rigore a Napoli, e due gol sugli sviluppi di un calcio di punizione in casa contro la Salernitana e di un tiro dalla bandierina a Udine. La quadratura nell’assetto trovata da Mourinho ha così permesso ai giallorossi di subire meno e di scalare contestualmente la graduatoria dei gol subiti (sesto posto, dietro a Milan, Inter, Juventus, Napoli e Torino). Aprile sarebbe dovuto essere il mese della svolta, e finora non sta deludendo le aspettative, sebbene nel breve volgere di una settimana ci siano ancora da affrontare l’impegno del “Meazza” con l’Inter e l’andata delle semifinali col Leicester. Due test probanti, due esami di maturità, da superare per non vanificare quanto di buono fatto finora.