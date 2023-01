Napoli-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per lo Scudetto, la Roma per restare agganciata alla zona Champions. Al Maradona nel posticipo di domenica nessuno può sbagliare tra Spalletti e Mourinho con il primo che sta vedendo sgretolarsi le concorrenti allo Scudetto e può fare lo scatto decisivo verso il Tricolore. Il suo Napoli è una corazzata che vince, convince, segna e diverte, la favorita numero uno a prendersi la Serie A con ampio anticipo.

A mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri ci proverà la Roma di Mourinho che ha iniziato il 2023 macinando vittorie, quattro su cinque partite giocate e ora è quarta in campionato insieme a Inter e Lazio, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. Trascinati da Dybala e dal ritrovato Abraham i giallorossi proveranno il colpaccio al Maradona senza ovviamente Zaniolo che fa le bizze sul mercato e non rientra più nei piani tecnici dei capitolini.

Napoli-Roma: le scelte di Spalletti

Sospiro di sollievo in settimana per il Napoli che ha recuperato Kvaratskhelia, il finambolico gerogiano sarà in campo dall'inizio nel tridente insieme al capocanonniere della Serie A Osimhen, e probabilmente ancora Politano, preferito a Lozano. Non ci sono altri dubbi nell'undici azzurro che schiererà come sempre Meret in porta, la difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, e il centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski.

Napoli-Roma: le scelte di Mourinho

Mourinho prepara la formazione anti Napoli con una sola sicura assenza, quella di Celik per squalifica, mentre ci sarà Pellegrini pronto a giocare titolare al fianco dello scatenato Dybala alle spalle di Abraham, centravanti sbocciato nel 2023 dopo un inizio di stagione molto difficile. A centrocampo Cristante e Matic dovrebbero formare la cerniera centrale mentre sugli esterni Zalewski "scivola" a destra con Spinazzola pronto a presidiare la zona mancina del campo. Già fatte anche le scelte in difesa con Smalling, Ibanez e Mancini che avranno il compito di fermare l'attacco più prolifico della Serie A.

Napoli-Roma: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Napoli-Roma in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona di domenica 29 gennaio alle 20,45 tra Napoli e Roma sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN sulla propria App oppure sul sito ufficiale, la visione sarà consentita ovviamente ai soli abbonati. Per chi ha sottoscritto l'accordo con Sky la partita sarà trasmessa anche in televisione al canale numero 214 del pacchetto della tv satellitare. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.