Napoli-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lunedì di passione per Napoli e Roma che si sfideranno alle 19 in una gara fondamentale per il campionato. Gli azzurri, dopo la sconfitta con la Fiorentina, non possono più sbagliare, Milan e Inter hanno vinto e per rimanere agganciati alla lotta Scudetto devono ritrovare i tre punti. La Roma è però la squadra più in forma del campionato, nel 2022 ha messo il turbo ed ha conquistato un posto in semifinale di Conference League. Mourinho ha trovato la formula magica e adesso la squadra capitolina viaggia a ritmi altissimi e può ancora sperare nel quarto posto anche se deve recuperare cinque punti alla Juventus.

Napoli-Roma: le scelte di Spalletti

Il Napoli arriva alla sfida con le buone notizie dei completi recuperi di Osimhen e Fabian Ruiz mentre dovrà ancora rinunciare a Di Lorenzo, infortunato. Spalletti prepara il 4-3-3 con la difesa titolare a cui si aggiunge Zanoli a destra, in mediana scalpita Anguissa che in ballottaggio con Zielinski per una maglia vicino a Fabian Ruiz e Lobotka. In attacco dovrebbe toccare a Lozano e non a Politano insieme a Insigne e Osimhen nel tridente.

Napoli-Roma: le scelte di Mourinho

Mourinho ritrova Pellegrini per la sfida del Maradona e ovviamente lo schiererà titolare. Confermato l’ormai classico 3-5-2 con Ibanez, Kumbulla e Mancini a difendere Rui Patricio. Pochi i dubbi di formazione con Cristante e Veretout a formare la cerniera in mediana e Kardspor e Vina a correre sugli esterni. In attacco dopo la scorpacciata di gol europea sarà Zaniolo il compagno dell’inamovibile Abraham.

Napoli-Roma: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Ospina, Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz: Insigne, Osimhen, Lozano.

Roma (3-5-2) Rui Patricio, Kumbulla, Ibanez, Mancini; Kardspor, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

Napoli-Roma in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Roma sarà una esclusiva di Dazn. La piattaforma trasmetterà la sfida in streaming sulla propria App, disponibile su tutti i dispositivi abilitati e sul proprio sito internet. Ricordiamo che sarà necessario essere abbonati al servizio per poter vedere la sfida. La telecronaca sarà di Stefano Borghi mentre al commento tecnico ci sarà Massimo Ambrosini.